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Уголовное дело завели на автора песни «Убить президента»

Владимир Путин kremlin.ru

Владимир Путин

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Юрист Вячеслав Елисеев стал фигурантом уголовного дела за песню «Убить президента». Он сочинил ее более шести лет назад под влиянием протестных настроений в обществе.

Москвич был главой юридического департамента завода «Пульсар» (структура Ростеха) с 2015 по 2017 год, обыски начались после конфликта с одним из коллег на работе, рассказала жена арестованного «Медиазоне». А в документах, давших начало проверкам, якобы была замечена фраза «на оборонном предприятии работает террорист».

Адвокат арестованного утверждает, что его подзащитный — поэт, а не убийца, и текст не несёт общественной опасности, а имеет характер литературной гиперболы, причем нереализуемой.

Вячеслав Елисеев уже несколько месяцев находится в СИЗО. 21 января ему было предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму.

Ранее News.ru писал о том, что Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Рязанцева за пост четырёхлетней давности во «ВКонтакте». Его текст и прикреплённое фото, по мнению сыщиков, разжигали ненависть к антифашистам.


#терроризм #уголовноедело #протесты #песни #доносы
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