Уголовное дело заведут по факту ДТП в Югре

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал немедленно возбудить уголовное дело по факту массового ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО.
«Все документы будут переведены в центральный аппарат ведомства», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
На участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись пять машин, в том числе вахтовый автобус и два бензовоза.
В результате инцидента погибли шесть человек, ещё 18 пострадали. Авария произошла после выезда бензовоза на встречную полосу, где грузовик столкнулся с автобусом, писал News.ru.