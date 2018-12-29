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Уголовное дело заведут по факту ДТП в Югре

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происшествия [ версия для печати ]

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал немедленно возбудить уголовное дело по факту массового ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО.

«Все документы будут переведены в центральный аппарат ведомства», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись пять машин, в том числе вахтовый автобус и два бензовоза. 

В результате инцидента погибли шесть человек, ещё 18 пострадали. Авария произошла после выезда бензовоза на встречную полосу, где грузовик столкнулся с автобусом, писал News.ru.


#ДТП #хмао #Нефтеюганск
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