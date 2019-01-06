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Уголовное дело возбуждено после взрыва в Мариуполе

strelkov_info/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники Донецкого управления Нацполиции Украины возбудили уголовное дело после взрыва в одной из квартир Мариуполя.

Правоохранители уточнили, что расследование ведётся по факту умышленного убийства.

На данный момент устанавливается происхождение взорвавшейся гранаты, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее News.ru писал, что ЧП произошло на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Центральном районе города. Погибли два человека. По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах.


#украина #убийство #ВЗРЫВ #гранаты #уголовноедело #Мариуполь
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