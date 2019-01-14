USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,291 $   Brent59.37 $ Bitcoin3,556.96 $
МОСКВА-2°C10:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Шахтах

vk.com/rostovnadon

происшествия [ версия для печати ]

Расследованием уголовного дела по факту взрыва газа в одном из жилых домов в Ростовской области займётся ГСУ по Северо-Кавказскому округу. Соответствующее распоряжение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, Бастрыкин также поручил руководителю ГСУ СК по СКФО лично организовать работу следователей и криминалистов на месте происшествия.

Ранее News.ru писал, что по предварительной версии, взрыв газового баллона в одной из квартир стал причиной частичного обрушения двух верхних этажей жилого дома. 

Взрыв газа, произошедший утром 14 января, повредил четыре квартиры, расположенные на девятом этаже дома. Инцидент произошёл на улице Хабарова, дом 16. В результате произошедшего пострадали 5 человек, 1 человек погиб.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #СКР #БАСТРЫКИН #обрушение #шахты #Ростовскаяобласть
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
происшествия 08:16, 14 января 2019
Восемь человек извлечены из-под завалов дома в Шахтах
происшествия 07:49, 14 января 2019
Опубликовано видео с места взрыва в Шахтах
происшествия 06:56, 14 января 2019
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Ростовской области
Лента новостей
здоровье 10:29
Британских докторов опросят об отношении к эвтаназии
технологии 10:28
Samsung может показать складной смартфон вместе с Galaxy S10
происшествия 10:28
Газовое техобслуживание дома в Шахтах проводили весной
в мире 10:28
Севастополь и Тартус подружат морские порты
спорт 10:27
«Локомотив» отправился на первый сбор
Другие новости
происшествия 10:28
Газовое техобслуживание дома в Шахтах проводили весной
происшествия 10:21
Уголовное дело возбудили после схода поезда с рельсов
происшествия 09:56
Жительница дома в Шахтах до взрыва почувствовала утечку газа
происшествия 09:41
Задымление двигателя сорвало рейс авиакомпании «ЮТэйр»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top