Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Шахтах

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Расследованием уголовного дела по факту взрыва газа в одном из жилых домов в Ростовской области займётся ГСУ по Северо-Кавказскому округу. Соответствующее распоряжение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, Бастрыкин также поручил руководителю ГСУ СК по СКФО лично организовать работу следователей и криминалистов на месте происшествия.

Ранее News.ru писал, что по предварительной версии, взрыв газового баллона в одной из квартир стал причиной частичного обрушения двух верхних этажей жилого дома.

Взрыв газа, произошедший утром 14 января, повредил четыре квартиры, расположенные на девятом этаже дома. Инцидент произошёл на улице Хабарова, дом 16. В результате произошедшего пострадали 5 человек, 1 человек погиб.