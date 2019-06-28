https://static.news.ru/photo/966da20e-9b3d-11e9-ad9e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уголовное производство открыто по факту убийства в кафе в Новосибирске, произошедшего в субботу, 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, по факту убийства 22-летнего молодого человека, – говорится в сообщении .

Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал News.ru, трагический инцидент случился в кафе ТЦ «Эдем» в Новосибирске. Около 22:00 23-летний юноша открыл стрельбу из ружья. В результате от смертельных ран скончался 22-летний сотрудник кафе.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, предложили молодому человеку выдать оружие и сдаться, но в ответ он застрелился.