Уголовное дело возбуждено после стрельбы в кафе Новосибирска
Анна Акимова
16:40, 30 июня 2019
https://static.news.ru/photo/966da20e-9b3d-11e9-ad9e-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Уголовное производство открыто по факту убийства в кафе в Новосибирске, произошедшего в субботу, 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, по факту убийства 22-летнего молодого человека, – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как ранее писал News.ru, трагический инцидент случился в кафе ТЦ «Эдем» в Новосибирске. Около 22:00 23-летний юноша открыл стрельбу из ружья. В результате от смертельных ран скончался 22-летний сотрудник кафе.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, предложили молодому человеку выдать оружие и сдаться, но в ответ он застрелился.