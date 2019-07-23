https://static.news.ru/photo/01f90960-ad4e-11e9-afb0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уголовное производство открыто по факту инцидента, произошедшего 13 июля в парке московского района Солнцево. Двое злоумышленников нанесли ножевые ранения мужчине 1984 года рождения.

Об этом News.ru сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Отмечается, что конфликт, переросший в драку, произошёл в парке 60-летия Октября недалеко от улицы Богданова.

Прибывшие полицейские установили, что в результате конфликта мужчина 1984 года рождения получил ножевые ранения. Он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»), — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Ранее News.ru писал, что в Китае злоумышленник ранил ножом актёра Саймона Яма, известного по роли Чэня Ло в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни». Врачи зафиксировали у кинозвезды ранения брюшной полости и руки.