https://static.news.ru/photo/74f573fe-b523-11e9-874b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственным отделом по городу Сургут СУ СКР РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) по факту нападения на сотрудников полиции.

По версии следствия, 1 августа 2019 года силовики прибыли во двор дома № 1 по улице Пушкина для пресечения противоправных действий, совершаемых пьяным 37-летним мужчиной. В ходе задержания преступник атаковал полицейских ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте регионального СУ СК.

Ранее News.ru писал, что сургутские полицейские получили сообщение о подозрительном мужчине во дворе жилого дома и направились на проверку. Неизвестный повёл себя агрессивно и напал на силовиков с ножом, сообщили в местном УМВД.