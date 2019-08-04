https://static.news.ru/photo/3a630ab8-b699-11e9-bca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС. Решается вопрос об избрании меры пресечения предполагаемому виновнику ДТП — водителю ВАЗ-2114.

По данным силовиков, в результате инцидента скончались 19-летняя девушка и 23-летний молодой человек — пассажиры ВАЗ. Водитель российский машины, а также женщина, находившаяся за рулём Chevrolet Aveo, и пассажиры Renault Duster, среди которых двое детей семи и четырёх лет, были доставлены в больницу с различными травмами, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области. Ещё шестеро пострадали.