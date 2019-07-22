https://static.news.ru/photo/3b0c52c8-aca6-11e9-8466-fa163e074e61_1024.jpg Фото: chdk35/vk.com

Движение поездов в районе ЧП приостановлено.

Следственный комитет РФ по республике Коми возбудил уголовное дело из-за схода 23 вагонов грузового поезда в районе станции Керки Северной железной дороги Сосногорского района, сообщается на сайте ведомства.

"Движение поездов на данном участке пути приостановлено, пострадавших нет. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", - указано в сообщении.

Как ранее сообщал News.ru, ЧП произошло 22 июля 2019 года примерно в 3 часа ночи на железнодорожном перегоне в районе станции Керки из-за размыва водопропускной трубы. Пострадавших нет.