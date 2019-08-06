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Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинске Красноярского края увеличилось до 13 человек. В больницу обратилась женщина, получившая лёгкие травмы.

Обратилась женщина час назад, от госпитализации отказалась, — сообщили ТАСС в Ачинской центральной районной больнице. Ранее был найден молодой человек, считавшийся пропавшим без вести. Пострадавшего обнаружили на дороге и доставили...