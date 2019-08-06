По факту дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, в котором погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело.
Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Авария случилась утром 6 августа на 405-м км автодороги М-5 «Урал». Водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Погибли шестеро граждан Таджикистана, в том числе 14-летняя девочка. Восемь человек, включая маленького ребёнка, госпитализированы с различными травмами, писал News.ru.