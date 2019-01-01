Уфимец погиб в новогоднюю ночь после пыток в полиции

https://news.ru/storage/news/d28d6a65bf8609a294615d41ae2f0cae/9cb8ae8c-839f-429a-b3ba-b42c2c7f26ed_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Житель Уфы, 40-летний Андрей Тюняков, скончался в ночь с 31 декабря на 1 января после избиений и пыток в отделе полиции, сообщает сотрудница «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко со ссылкой на брата погибшего, Егора Игнатьева.

По информации правозащитной организации, инцидент произошёл 29 декабря. Мужчину за «нетрезвый вид» задержали сотрудники полиции и отвели в отдел №9. Оттуда Андрей Тюняков вышел с синяками и порезами на руках. Сначала Тюняков решил не обращаться к врачам, но 31 декабря понял, что не может самостоятельно передвигаться.

Приехавшие врачи диагностировали перелом грудной клетки, но не госпитализировали Тюнякова. Получив информацию о том, что побои были получены в полиции, врач никак не отреагировал и уехал. Вечером родственники пострадавшего вызвали скорую помощь повторно, но врачи сказали, что ничем уже не могут помочь. В 21:30 Тюняков скончался.

Сейчас брат погибшего планирует обратиться в правозащитные организации. Написать жалобу в полицию Егор Игнатьев пока не успел.

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