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Уфимец погиб в новогоднюю ночь после пыток в полиции

Сергей Булкин/News.ru

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Житель Уфы, 40-летний Андрей Тюняков, скончался в ночь с 31 декабря на 1 января после избиений и пыток в отделе полиции, сообщает сотрудница «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко со ссылкой на брата погибшего, Егора Игнатьева.

По информации правозащитной организации, инцидент произошёл 29 декабря. Мужчину за «нетрезвый вид» задержали сотрудники полиции и отвели в отдел №9. Оттуда Андрей Тюняков вышел с синяками и порезами на руках. Сначала Тюняков решил не обращаться к врачам, но 31 декабря понял, что не может самостоятельно передвигаться.

Приехавшие врачи диагностировали перелом грудной клетки, но не госпитализировали Тюнякова. Получив информацию о том, что побои были получены в полиции, врач никак не отреагировал и уехал. Вечером родственники пострадавшего вызвали скорую помощь повторно, но врачи сказали, что ничем уже не могут помочь. В 21:30 Тюняков скончался.

Сейчас брат погибшего планирует обратиться в правозащитные организации. Написать жалобу в полицию Егор Игнатьев пока не успел.

Ранее News.ru сообщал о фактах пыток в женской колонии в Мордовии. Президент России Владимир Путин указал, что система ФСИН нуждается в совершенствовании.


#пытки #полиция #Уфа
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