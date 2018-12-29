Учредитель нефтяной компании убит в Москве

Шалва Шаляхов, который является учредителем компании «Мастер-Нефть», найден мёртвым в Москве.
По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, тело предпринимателя было обнаружено в лифтовом холле дома на улице Гарибальди.
«Обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области туловища и головы», — сообщила она.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент следствие проводит оперативно-разыскные мероприятия, допрашиваются очевидцы случившегося.
Ранее News.ru писал о том, что в центре Москвы пассажир убил водителя такси, который его подвозил. Подозреваемого удалось задержать.