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Учредитель нефтяной компании убит в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Шалва Шаляхов, который является учредителем компании «Мастер-Нефть», найден мёртвым в Москве.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, тело предпринимателя было обнаружено в лифтовом холле дома на улице Гарибальди.

«Обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области туловища и головы», — сообщила она.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент следствие проводит оперативно-разыскные мероприятия, допрашиваются очевидцы случившегося.

Ранее News.ru писал о том, что в центре Москвы пассажир убил водителя такси, который его подвозил. Подозреваемого удалось задержать.


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