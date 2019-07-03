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Сотрудники полиции по Рязанской области совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали троих местных жителей по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Мужчины, один из которых является бывшим учителем информатики, организовали интернет-магазин, через который реализовывали синтетические вещества.

Педагог осуществлял шифрование в каналах связи телекоммуникационных сетей, используя свои профессиональные знания. Преступников задержали во время закладки наркотических средств в тайник.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 30 (приготовление к покушению) и 228 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. Одного из них заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

При проведении обысков по месту жительства подозреваемых обнаружено более кг наркотических средств синтетического и растительного происхождения. Часть из них была готова к сбыту, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее News.ru писал, что жительницу Брянска задержали в Москве с крупной партией наркотика. При себе у неё был свёрток с килограммом героина. Об этом сообщили в пресс-службе Управления полиции на транспорте по ЦФО.