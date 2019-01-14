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Ученик из Сергиева Посада анонсировал расстрел в школе

Zamir Usmanov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Ученик средней школы №16 в Сергиевом Посаде анонсировал в социальных сетях расстрел в учебном заведении. Молодой человек выложил в своём аккаунте во «ВКонтакте» фотографию школы, украшенную надписью «Скоро здесь будет очень много трупов» и ухмыляющимся смайлом. Кроме того, он сделал другую надпись: «С новым годом *** (нехорошие люди). Надеюсь перестреляю вас *** (нехороших людей) в этом году».

На угрожающие записи юноши обратили внимание его однокашники, которые пожаловались взрослым. Оказалось, что вся страничка этого ученика в социальной сети посвящена теме насилия: в частности, он размещал фотографии оружия и трупов, сообщает местная газета «Копейка».

Директор СОШ №16 Елена Кабанова рассказала журналистам, что коллектив серьёзно отнёсся к происходящему. В школу вызвали родителей подростка и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних МВД. Школьника ждёт общение с психологом. В сергиево-посадском отделе МВД также рассказали, что им известно о ситуации, полицейские держат всё под контролем.

Ранее в России происходили случаи, когда учащиеся приходили в учебное заведение с оружием. В некоторых случаях они успевали нанести преподавателям и другим ученикам травмы. News.ru писал о том, как помочь запутавшемуся подростку. Очень важна оказывается работа школьных психологов и некоммерческих фондов.


#ПОДМОСКОВЬЕ #школа #школьник
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