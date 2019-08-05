https://static.news.ru/photo/30778072-b772-11e9-8761-fa163e074e61_660.jpg Академия Федеральной службы безопасности РФ Фото: academy.fsb.ru

В здании Академии ФСБ на Мичуринском проспекте, 70, была проведена экстренная эвакуация из-за задымления.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание. В здании находилось 15 преподавателей. Они выведены на улицу. Медицинская помощь никому не понадобилась. На месте происшествия работают экстренные службы.

Возгорание произошло в подвале. Площадь пожара составила пять квадратных метров, сообщил источник News.ru.

Как ранее писал News.ru, сотрудники Росгвардии спасли семью из трёх человек во время пожара на северо-западе Москвы. Инцидент произошёл в районе улицы Свободы. Росгвардейцы находились на патрулировании, когда услышали крики о помощи со стороны многоэтажного дома.