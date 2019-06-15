https://static.news.ru/photo/32eba3e6-8f5a-11e9-b6e4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/penza

Полиция Пензенской области установила 12 участников массовой драки в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек.

Врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадим Ковтун сообщил, что 12 человек опознаны как участники массовой драки, в результате которой погиб один человек, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Операция по установлению местонахождения и задержанию причастных к конфликту проводилась полицейскими в Шемышейском районе при помощи сотрудников УФСБ, Росгвардии и СК.

Ранее News.ru писал, что конфликт между жителями села возник на бытовой почве 13 июня. Во время схода граждан была перекрыта трасса М-5 «Урал». По делу о случившемся в полицию были доставлены 174 человека.