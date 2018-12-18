Участники одиночных пикетов задержаны в Петербурге

https://news.ru/storage/news/a22525d6e3c54786b89b63ff94743b0b/4f676c5e-f079-4325-899d-557670b0ba82_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двоих участников одиночных пикетов в поддержку крымских татар. Сотрудники правопорядка подошли к протестующим и сообщили, что на них поступило заявление.

Также они заявили, что активисты Ольга Смирнова и Асан Мумджи уже были привлечены по ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Это значит, что они не могут проводить одиночные пикеты, сообщает «ОВД-Инфо».

Задержанных доставили в 78-й отдел полиции Центрального района города и почти через 2 часа отпустили без составления протоколов.

Целью акции было распространение информации о репрессивной политике, которую ведёт российское государство против крымских татар, отмечается на портале.

Ранее News.ru сообщал, что феминистка Лолита Агамалова провела 2 августа одиночный пикет в поддержку сестёр Хачатурян, убивших отца, возле здания Останкинского районного суда, где проходило заседание по избранию девушкам меры пресечения.