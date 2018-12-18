Участники одиночных пикетов задержаны в Петербурге

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двоих участников одиночных пикетов в поддержку крымских татар. Сотрудники правопорядка подошли к протестующим и сообщили, что на них поступило заявление.
Также они заявили, что активисты Ольга Смирнова и Асан Мумджи уже были привлечены по ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Это значит, что они не могут проводить одиночные пикеты, сообщает «ОВД-Инфо».
Задержанных доставили в 78-й отдел полиции Центрального района города и почти через 2 часа отпустили без составления протоколов.
Целью акции было распространение информации о репрессивной политике, которую ведёт российское государство против крымских татар, отмечается на портале.
Ранее News.ru сообщал, что феминистка Лолита Агамалова провела 2 августа одиночный пикет в поддержку сестёр Хачатурян, убивших отца, возле здания Останкинского районного суда, где проходило заседание по избранию девушкам меры пресечения.