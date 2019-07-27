https://static.news.ru/photo/e6234fca-b068-11e9-8192-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Участники несогласованной с властями оппозиционной акции протеста прорвали полицейское оцепление в центре Москвы и вышли на проезжую часть Тверской улицы.

Несмотря на просьбы полицейских разойтись, митингующие распылили газ, прорвали оцепление и вышли на Тверскую улицу, частично заблокировав движение транспорта, передаёт ТАСС .

Оцепление было прорвано и у магазина «Армения» на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара, протестующие направились в сторону мэрии.

Как писал News.ru, у столичной мэрии в 14:00 должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, не допущенными до выборов в Мосгордуму. Однако участников акции и прохожих начали задерживать задолго до мероприятия. Основные организаторы акции Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и Иван Жданов были задержаны одними из первых. В 14:15 портал «ОВД-инфо» сообщил уже о 140 задержанных.