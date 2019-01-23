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Участник крымско-татарского батальона задержан в Крыму

Russian FSB press service/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники ФСБ арестовали в Крыму члена созданного на Украине крымско-татарского батальона имени Н. Челебиджихана.

Мужчина 1994 года рождения в 2016 году вступил в созданный одним из организаторов энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым батальон. Он прошёл специальную подготовку, в ходе которой научился в том числе владеть огнестрельным оружием. На него заведено уголовное дело.

«В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ — Л.Э. Ислямова и выполнение поставленных им задач», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Ранее News.ru писал о том, что официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что рота 59-й мотопехотной бригады ВС Украины в полном составе отказалась от выхода на позиции у линии соприкосновения в Донбассе.


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