https://news.ru/storage/news/c584e8f2f346dff26924652ff73c0ae6/a7880042-9cd5-4290-bb5d-78bdf58f294a_850.jpg Russian FSB press service/Global Look Press

Сотрудники ФСБ арестовали в Крыму члена созданного на Украине крымско-татарского батальона имени Н. Челебиджихана.

Мужчина 1994 года рождения в 2016 году вступил в созданный одним из организаторов энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым батальон. Он прошёл специальную подготовку, в ходе которой научился в том числе владеть огнестрельным оружием. На него заведено уголовное дело.

«В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ — Л.Э. Ислямова — и выполнение поставленных им задач», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Ранее News.ru писал о том, что официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что рота 59-й мотопехотной бригады ВС Украины в полном составе отказалась от выхода на позиции у линии соприкосновения в Донбассе.