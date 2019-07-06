https://static.news.ru/photo/e3a9da8c-9fe4-11e9-9a4c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция задержала девушку, которая вышла на одиночный пикет с плакатом в поддержку сестёр Хачатурян на Болотной площади в Москве. Об этом рассказала одна из организаторов «Марша сестёр» Татьяна Сухарева.

Задержали Валентину Карачаеву... Её повели в автозак после провокации одного из представителей движения «Мужское государство» — он встал рядом с девушкой с плакатом «Сёстры Хачатурян — убийцы», — цитирует Сухареву « МБХ Медиа »

Провокатора из «Мужского государства» также повезли в отдел полиции.

Организаторы акции «Марша сестёр» решили провести 6 июля серию одиночных пикетов, поскольку мэрия Москвы не согласовала акцию на этот день.

Как писал News.ru, организаторы шествия в поддержку сестёр Хачатурян заявили об угрозах со стороны членов ультраправой группировки «Мужское государство». Организаторы собираются подать уведомление на марш на 27 июля, годовщину убийства издевавшегося над своими дочерьми Михаила Хачатуряна.