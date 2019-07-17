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Одна из участниц протестов против строительства мусорного полигона в подмосковном городе Ликино-Дулёво находится в реанимации. Серьёзные травмы во время разгона акции получили, по меньшей мере, три человека.

Светлану Кареву госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского с признаками черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника. Ещё один из протестующих был отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Третий пострадавший получил удары дубинками, пишет « Ридус ».

Как писал News.ru, 15 июля сотрудники полиции применили грубую силу к жителям подмосковного Ликино-Дулёво, вышедшим на очередную акцию протеста против вырубки леса и строительства мусороперерабатывающего завода. По словам очевидцев, избиению со стороны силовиков подверглись даже женщины и дети.