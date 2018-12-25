Участковый пострадал от взрыва собственного боеприпаса

Полицейский на своей даче пытался вскрыть взрывоопасный предмет, и тот взорвался. Мужчина получил травмы.
После инцидента на дачном участке пострадавшего была проведена проверка. Полицейскими были обнаружены оружие и боеприпасы, в том числе времен Великой Отечественной войны. Против участкового возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие пытается установить каналы получения оружия и возможного сбыта.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства взрыва в гаражном кооперативе города Жигулёвска Самарской области. В результате инцидента пострадали три подростка.