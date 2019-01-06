Убивший человека и гулявший в его куртке мужчина задержан

https://news.ru/storage/news/6fefa7dc03f6eb14dae7ae21fffc8445/55bfc1bf-e9e9-45f2-8eac-bad7b7e7d27c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

1 января в городе Волжском Волгоградской области было найдено тело человека. Убийца несколько раз ударил его ножом в шею.

Полиция задержала по подозрению в совершении преступления жителя Средней Ахтубы 22 лет, передаёт РЕН ТВ. По данным правоохранительных органов, он снял с жертвы куртку, которая была в крови, и гулял в ней по городу.

Злоумышленник также заходил в магазин «Марат» и в качестве оплаты отдал продавцу окровавленную банкноту.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники полиции разыскивают женщину, которая в ходе конфликта серьёзно ранила другую участницу ссоры в живот. Инцидент произошёл в одном из кафе на Донецкой улице столицы.