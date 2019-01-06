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Убивший человека и гулявший в его куртке мужчина задержан

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

1 января в городе Волжском Волгоградской области было найдено тело человека. Убийца несколько раз ударил его ножом в шею.

Полиция задержала по подозрению в совершении преступления жителя Средней Ахтубы 22 лет, передаёт РЕН ТВ. По данным правоохранительных органов, он снял с жертвы куртку, которая была в крови, и гулял в ней по городу.

Злоумышленник также заходил в магазин «Марат» и в качестве оплаты отдал продавцу окровавленную банкноту.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники полиции разыскивают женщину, которая в ходе конфликта серьёзно ранила другую участницу ссоры в живот. Инцидент произошёл в одном из кафе на Донецкой улице столицы.


#убийство #нож #Волгоградскаяобласть #волжский
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