Убивший человека и гулявший в его куртке мужчина задержан

1 января в городе Волжском Волгоградской области было найдено тело человека. Убийца несколько раз ударил его ножом в шею.
Полиция задержала по подозрению в совершении преступления жителя Средней Ахтубы 22 лет, передаёт РЕН ТВ. По данным правоохранительных органов, он снял с жертвы куртку, которая была в крови, и гулял в ней по городу.
Злоумышленник также заходил в магазин «Марат» и в качестве оплаты отдал продавцу окровавленную банкноту.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники полиции разыскивают женщину, которая в ходе конфликта серьёзно ранила другую участницу ссоры в живот. Инцидент произошёл в одном из кафе на Донецкой улице столицы.