Убийство совершено на детской площадке в Москве

https://news.ru/storage/news/a3bfbab922df590d0755177900d20f05/0d91551c-c835-4da6-81e0-e0a0f0e63aa3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

Мужчина скончался в результате убийства в районе Восточное Дегунино на севере Москвы. Об этом News.ru сообщили источники в столичных правоохранительных органах.

По предварительной информации, преступление совершено на детской площадке возле дома 22, корпус 2 по улице Дубнинская. Пострадавший получил в ходе конфликта с неизвестным ножевое ранение, от которого скончался.

Его обидчик скрылся с места ЧП. В настоящее время оперативники и следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Как писал ранее News.ru, в российской столице был похищен украинский криминальный авторитет Юрий Василенко — главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Инцидент со стрельбой произошёл в московском ресторане «Базилик».