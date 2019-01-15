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Убийство совершено на детской площадке в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

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Мужчина скончался в результате убийства в районе Восточное Дегунино на севере Москвы. Об этом News.ru сообщили источники в столичных правоохранительных органах.

По предварительной информации, преступление совершено на детской площадке возле дома 22, корпус 2 по улице Дубнинская. Пострадавший получил в ходе конфликта с неизвестным ножевое ранение, от которого скончался.

Его обидчик скрылся с места ЧП. В настоящее время оперативники и следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Как писал ранее News.ru, в российской столице был похищен украинский криминальный авторитет Юрий Василенко — главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Инцидент со стрельбой произошёл в московском ресторане «Базилик».


#москва #убийство
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