Убийство крупного бизнесмена в Москве попало на видео

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Момент убийства учредителя нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалвы Шаляхова зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы, где проживал погибший.

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Следственного комитета России, видно, как 61-летний топ-менеджер около 00:35 вместе со своей спутницей заходит в кабину лифта. Через две минуты лифт спустился на первый этаж, но в кабине Шаляхов уже был не с женщиной, а с неким мужчиной в тёмной куртке и капюшоне, скрывающем лицо.

По данным следователей, бизнесмен получил множественные ножевые ранения в грудь, шею и голову и скончался на месте.

Компания «Мастер-нефть» занимается ремонтом скважин на объектах компаний «Лукойл Западная Сибирь» и «Лукойл Коми».

Ранее News.ru писал о том, что убитый Шалва Шаляхов мог знать своего убийцу. Полицейские полагают, что предполагаемый убийца ранее встречался с сожительницей бизнесмена. У мужчины возникла ревность, которая и послужила мотивом для убийства. Сам 33-летний подозреваемый, который уже задержан, причину конфликта не назвал.