Убийцу задержали в Кузбассе спустя 20 лет

https://news.ru/storage/news/c8f2de8877663be5183705e8acbcf232/0f7d8646-702a-45d8-ac7b-644c47cf4e2a_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жителя Кузбасса поймали спустя 20 лет после совершения преступления. 39-летнего мужчину объявили в федеральный розыск в 1998 году. Его обвиняют в непреднамеренном убийстве.

Он и ещё пятеро друзей избили до смерти мужчину. Во время следствия его выпустили из-под ареста под залог, и мужчина исчез. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину нашли в городском округе Полысаево, в нескольких километрах от его родного села Инской. Все 20 лет он в поиске работы побывал в разных регионах РФ.

Сейчас он находится в СИЗО.

Как сообщал News.ru, работники аэропорта Пулково задержали мужчину, который сообщил о бомбе в своём багаже. Чемодан сняли с рейса, но досмотр не выявил никаких опасных устройств.