USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,554.38 $
МОСКВА-8°C16:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Убийцу задержали в Кузбассе спустя 20 лет

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Жителя Кузбасса поймали спустя 20 лет после совершения преступления. 39-летнего мужчину объявили в федеральный розыск в 1998 году. Его обвиняют в непреднамеренном убийстве. 

Он и ещё пятеро друзей избили до смерти мужчину. Во время следствия его выпустили из-под ареста под залог, и мужчина исчез. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Мужчину нашли в городском округе Полысаево, в нескольких километрах от его родного села Инской. Все 20 лет он в поиске работы побывал в разных регионах РФ. 

Сейчас он находится в СИЗО. 

Как сообщал News.ru, работники аэропорта Пулково задержали мужчину, который сообщил о бомбе в своём багаже. Чемодан сняли с рейса, но досмотр не выявил никаких опасных устройств. 


#преступление #Кузбасс #Кемеровскаяобласть
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
происшествия 11:33, 27 января 2019
СК: задержана арендатор ставшего местом взрыва кафе
общество 12:34, 26 января 2019
Прокуратура проверит законность отмены авиарейсов в Москве
происшествия 17:00, 22 января 2019
Захватчика самолёта пришлось будить перед задержанием
Лента новостей
политика 16:35
Путин призвал не допустить повторения нацистского варварства
в мире 16:34
Британия введёт военное положение при жёстком Brexit
спорт 16:33
Саночник Павличенко попал на пьедестал ЧМ
экономика 16:32
Греф: ипотека может подешеветь в 2019 году
в мире 16:26
Саудовский принц вложит $425 млрд в модернизацию
Другие новости
происшествия 16:09
Писатель Антон Соловьёв подвергся нападению в Москве
происшествия 15:36
Частный вертолёт разбился вблизи аэропорта Стригино
происшествия 15:25
В пермской многоэтажке рухнули перекрытия
происшествия 15:04
Пожар на Магнитогорском комбинате полностью потушен
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top