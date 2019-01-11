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Убийцу полицейского в Подольске арестовали по решению суда

Андрей Любимов/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Обвиняемый в убийстве сотрудника полиции в Подольске арестован по запросу следствия. Суд согласился с ходатайством управления СК по Московской области.

Подозреваемым проходит ранее судимый житель Чувашии. На допросе мужчина признался в совершении преступления и рассказал о том, что 9 января он пришёл в гости к знакомой в Подольске, где также был сотрудник МВД из Тверской области в свободное от службы время. На вечеринке между мужчинами произошёл конфликт на почве ревности к девушке, который закончился дракой с применением холодного оружия. Житель Чувашии ударил полицейского ножом. Сотрудник МВД от полученных ранений умер на месте происшествия.

News.ru писал о задержании подозреваемого. Ранее он был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).


#суд #АРЕСТ #подольск
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