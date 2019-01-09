Убийца полицейского задержан в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/3d1e59bda3ad05fa8293ec793d2abd4a/b4239bb2-8874-4cd1-a33f-91cc7ebc207f_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ГУ МВД России по Московской области сообщает о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в подмосковном Подольске. Это житель Республики Чувашия 1978 года рождения.

Известно, что ранее он уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Сейчас задержанного везут к следователю на допрос, рассказали в ГСУ СК по Московской области

По данным следствия, преступление было совершено утром 9 января в квартире в Подольске. 36-летний сотрудник полиции из Тверской области отдыхал у знакомой. Гости выпивали. Во время застолья между сотрудником МВД и соседом приятельницы произошла ссора, которая закончилась дракой. Полицейского ударили ножом в шею. Он умер на месте, писал News.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По некоторым данным, по подозрению в совершении преступления разыскивали Алексея Исаева.