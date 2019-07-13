https://static.news.ru/photo/1680c004-a587-11e9-a761-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вещи более чем на 13 млн рублей украли у жительницы Москвы в Санкт-Петербурге. Подозреваемого в краже уже задержали.

Сотрудники полиции задержали гражданина, который утром 13 июля из микроавтобуса совершил кражу личных вещей на сумму более 13 млн рублей, — сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, неизвестный проник в микроавтобус и похитил у женщины сумку, в которой находилось кольцо стоимостью 12 млн рублей, часы «Ролекс» за 1,2 млн рублей, кошелёк с банковскими картами, паспорт и телефон с наушниками.

Также из салона транспортного средства пропал кошелёк с 15 тысячами рублей и два конверта с 50 тысячами рублей в каждом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Местные СМИ сообщают, что потерпевшей является актриса Марина Шумакова, которая находилась в Северной столице на съёмках телесериала.

Как ранее писал News.ru, во Всемирный день шоколада неизвестный вынес из магазина «Пятёрочка» 46 плиток этого лакомства.