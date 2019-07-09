Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

У самолёта Sukhoi Superjet 100, который принадлежит авиакомпании «Аэрофолот», при посадке в столичном аэропорту Шереметьево сработал датчик неисправности.

Воздушное судно прилетело из Уфы. Данных о пострадавших пока нет, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Как ранее писал News.ru, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания не собирается отказываться от самолётов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик готов подписать контракт на поставку ста самолётов.

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