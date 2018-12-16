У московского пенсионера украли часы на 8,5 млн рублей

https://news.ru/storage/news/3dce6471188fb07c3c0ba036cb6caeaf/bc0e1cca-5bb5-42d9-a943-8c0dd8becab3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

У 67-летнего москвича из квартиры на Большой Дмитровке украли пять элитных швейцарских часов. Общий ущерб он оценил в 8,5 млн рублей.

«В полицию обратился пенсионер 1951 года рождения. По его словам, неизвестный обокрал его квартиру на улице Большая Дмитровка», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Ведётся розыск преступников и дорогих часов.

Ранее News.ru писал, что сибиряк незаметно вынес из дома соседа полтонны ягод брусники и клюквы в Томской области. Как ему удалось это сделать, не уточняется, но уголовное дело по факту кражи заведено и расследуется. Происшествие случилось в селе Дальнее, вором оказался 30-летний местный житель, который вынес из дома соседа 183,5 кг брусники и 300 кг клюквы. Общая сумма ущерба составила 55 тыс. рублей.