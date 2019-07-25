https://static.news.ru/photo/6e471b54-aec8-11e9-98e2-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Цеповяз Фото: twitter.com/adagamov/Global Look Press

По делу о «шикарной» жизни кровавого убийцы Вячеслава Цеповяза в амурской колонии предъявили обвинения экс-начальнику учреждения и его заместителю. Им вменяют превышение должностных полномочий.

10 июля 2019 года бывшему начальнику колонии и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Законность процессуальных решений проверяется, — сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Также в одно производство с делом о привилегиях Цеповяза соединены уголовные дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-3 из-за неправомерного предоставления трём осуждённым дополнительных свиданий с родственниками, незаконного допуска на режимную территорию исправительной колонии строгого режима посторонних лиц, добавил Куренной, выступая на официальном интернет-канале ведомства «Эфир».

Осенью 2018 года в Сети появилось несколько фотографий, на которых приговорённый к 20 годам колонии Цеповяз жарит шашлык и ест крабов и красную икру. Сначала снимки стали обсуждать в Интернете, затем были проведены внутренние проверки в Федеральной службе исполнения наказаний. По словам адвоката, фото были сфальсифицированы. Сам Цеповяз считает, что вброс был сделан для того, чтобы помешать ему вернуть часть отчуждённого после развода имущества.

Вячеслав Цеповяз известен тем, что он был одним из подельников главаря банды Сергея Цапка. Осенью 2010 года её члены напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.

Лидер банды Сергей Цапок был осуждён пожизненно, но умер летом 2014 года в медчасти краснодарского изолятора, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

В сентябре 2018 года, как ранее сообщал News.ru, на свободу вышла осуждённая за мошенничество мать главаря кущёвской банды Надежда Цапок. А в октябре суд снял арест с имущества его жены Анжелы-Марии Цапок.