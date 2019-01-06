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Тысячи жителей Кисловодска остались без тепла

Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

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Работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения ведутся в Кисловодске. Почти пять тысяч жителей города остались без тепла и горячей воды из-за аварии на тепломагистрали.

Кроме того, под отключение попали школа, детский сад и медицинское училище, которые закрыты в связи с новогодними праздниками, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

«Отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в 30 жилых многоквартирных домах: восьми девятиэтажных и 22 пятиэтажных домах. Всего под отключение попали 4 тысячи 914 человек», — отмечается в сообщении.

Температура в городе колеблется от -4 до -6 градусов.

Ранее News.ru писал о крупной аварии также в Самаре. ЧП на трубопроводах оставило без отопления более восьми тысяч жителей, пять медицинских и четыре учебных учреждения.


#Ставропольскийкрай
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