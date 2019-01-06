Тысячи жителей Кисловодска остались без тепла

https://news.ru/storage/news/e6f742efec0eec46cc30f65157b69827/307a283e-b56e-4c70-8a9b-175a67ef2ee3_850.jpg Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения ведутся в Кисловодске. Почти пять тысяч жителей города остались без тепла и горячей воды из-за аварии на тепломагистрали.

Кроме того, под отключение попали школа, детский сад и медицинское училище, которые закрыты в связи с новогодними праздниками, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

«Отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в 30 жилых многоквартирных домах: восьми девятиэтажных и 22 пятиэтажных домах. Всего под отключение попали 4 тысячи 914 человек», — отмечается в сообщении.

Температура в городе колеблется от -4 до -6 градусов.

Ранее News.ru писал о крупной аварии также в Самаре. ЧП на трубопроводах оставило без отопления более восьми тысяч жителей, пять медицинских и четыре учебных учреждения.