Тысячи жителей Кисловодска остались без тепла

Работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения ведутся в Кисловодске. Почти пять тысяч жителей города остались без тепла и горячей воды из-за аварии на тепломагистрали.
Кроме того, под отключение попали школа, детский сад и медицинское училище, которые закрыты в связи с новогодними праздниками, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.
«Отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в 30 жилых многоквартирных домах: восьми девятиэтажных и 22 пятиэтажных домах. Всего под отключение попали 4 тысячи 914 человек», — отмечается в сообщении.
Температура в городе колеблется от -4 до -6 градусов.
Ранее News.ru писал о крупной аварии также в Самаре. ЧП на трубопроводах оставило без отопления более восьми тысяч жителей, пять медицинских и четыре учебных учреждения.