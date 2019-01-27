Тысячи птиц погибли в пожаре на фабрике в Сергиевом Посаде

https://news.ru/storage/news/fd8a7e56351949c54a15dd1bf517b745/850e9b57-cba5-421a-ae35-1ac88baa6936_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Порядка 10 тысяч кур погибли в пожаре на птицефабрике «Генофонд» в Сергиевом Посаде. Предприятие занималось выращиванием и продажей ценных пород птицы.

Инцидент произошёл вечером 26 января. Огонь, как сообщают в экстренных службах региона, охватил площадь 3 тысячи квадратных метров. По словам очевидцев, зарево было видно за несколько километров. К ликвидации последствий пожара привлекались 40 человек и 12 единиц техники. Обстоятельства случившегося выясняются.

На месте ЧП работала специальная лаборатория для определения уровня содержания вредных веществ в воздухе. Превышений специалисты не выявили.

Ранее News.ru писал о том, что магазины Вологодской области начали продавать яйца поштучно. В частности, такое предложение появилось в торговых точках посёлка Шексна. Это случилось после того, как в декабре 2018 года начался рост цен на продукцию птицефабрик. Одно яйцо категории «Отборное» производства Ярославской области стоит 7 рублей 70 копеек.