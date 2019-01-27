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Тысячи птиц погибли в пожаре на фабрике в Сергиевом Посаде

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Порядка 10 тысяч кур погибли в пожаре на птицефабрике «Генофонд» в Сергиевом Посаде. Предприятие занималось выращиванием и продажей ценных пород птицы.

Инцидент произошёл вечером 26 января. Огонь, как сообщают в экстренных службах региона, охватил площадь 3 тысячи квадратных метров. По словам очевидцев, зарево было видно за несколько километров. К ликвидации последствий пожара привлекались 40 человек и 12 единиц техники. Обстоятельства случившегося выясняются.

На месте ЧП работала специальная лаборатория для определения уровня содержания вредных веществ в воздухе. Превышений специалисты не выявили.

Ранее News.ru писал о том, что магазины Вологодской области начали продавать яйца поштучно. В частности, такое предложение появилось в торговых точках посёлка Шексна. Это случилось после того, как в декабре 2018 года начался рост цен на продукцию птицефабрик. Одно яйцо категории «Отборное» производства Ярославской области стоит 7 рублей 70 копеек.


#пожар #птица
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