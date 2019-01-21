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Тысячи пар поддельных кроссовок изъяли в московских ТЦ

Сергей Киселев/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники московской полиции пресекли незаконную торговлю контрафактными кроссовками в торговых центрах. Они изъяли более четырёх тысяч пар обуви с логотипами известных производителей.

«В торговых центрах Москвы злоумышленники организовали оптово-розничную торговлю кроссовками с логотипами известных мировых производителей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За незаконное использование средств индивидуализации товаров возбуждено уголовное дело. Пять подозреваемых сейчас находятся под подпиской о невыезде. При обысках в торговых и складских помещениях, а также по месту их жительства изъято более четырёх тысяч пар контрафактной обуви.

Ранее News.ru писал, что полицейские Новоуральска совместно с сотрудниками ФСБ провели рейд, в ходе которого обнаружили крупный склад с немаркированным алкоголем. Контрафакт может принадлежать одному из местных предпринимателей. Нелегальная продукция включает в себя 11 видов водки, а также коньяк и бренди. Общий объём составляет 73 тыс. л, а стоимость превышает 1,7 млн рублей.


#контрафакт #торговыецентры
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