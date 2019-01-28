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Тысячи человек эвакуированы из больниц в Кемерово

АГН «Москва»

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Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в 10 кемеровских больниц и вынудили эвакуировать оттуда около трёх тысяч человек.

Сообщения с угрозами поступали по электронной почте. Все они оказались ложными. К настоящему моменту в пяти медицинских учреждениях уже возобновлена работа, сообщается на сайте администрации Кемеровской области.

«Кузбассовцев просят проявить терпение и понимание в связи с проведением спецдействий. Экстренные эвакуации из зданий, сбитый режим работы учреждений — это вынужденные меры, связанные исключительно с вопросами обеспечения безопасности людей», — отметили в руководстве региона.

Ранее сообщалось о том, что в январе по российским городам прокатилась очередная волна анонимных сообщений о заложенных бомбах. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что они в большинстве своём поступают из-за границы. Градоначальник призвал россиян не подаваться на провокации и не паниковать.


#КЕМЕРОВО #эвакуация #БОЛЬНИЦА
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