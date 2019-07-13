https://static.news.ru/photo/1837bde0-a62b-11e9-9e0d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Новости Самары сегодня, происшествия ЧП ДТП/vk.com

Грузовик Scania, перевозивший 26 кубометров нефти, опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем в Ставропольском районе Самарской области. Пострадавших нет.

Произошло опрокидывание цистерны на бок и утечка нефти из наливной горловины объёмом около 1 кубометра на площади около 150 квадратных метров. Загрязнения водоёмов и земель сельхозназначения не произошло, — сообщили в региональном МЧС.

Пожарные подразделения провели пенную атаку, чтобы не допустить возгорания нефти. Грузоотправитель теперь своими средствами её собирает.

Как писал News.ru, уголовное дело возбуждено по факту смерти трёх человек при взрыве бензовоза в Свердловской области. Попавший в аварию автомобиль, где находились водитель и двое туристов, был неисправен. Когда они двигались по промышленной дороге с Иовской платы в сторону дороги Карпинск — пос. Кытлым, их остановили ещё восемь туристов. Водитель разрешил сесть на цистерну. В дальнейшем он не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление.