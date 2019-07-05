https://static.news.ru/photo/6272d2ea-92d1-11e9-a8c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Следователи продолжают расследование резонансного дела о жестоком избиении семилетней девочки. Как сообщили в управлении СК по Республике Ингушетия, по подозрению в преступлении задержана родная тётя ребёнка.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые оперативные мероприятия. Сама девочка находится на лечение в больнице в Назрани. Сейчас решается вопрос о её транспортировке в Москву. Эту информацию подтвердил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, передаёт РИА Новости .

На данный момент известно, что девочка проживала в семье тёти. Супруг подозреваемой в избиении работает в полиции. Пара воспитывает двоих родных детей, сейчас они находятся в реабилитационном центре.

Ранее News.ru писал,что медики обнаружили на теле девочки следы жестоких побоев, гематомы и отёки. На коже виднелись шрамы от порезов, ожоги и ссадины. При поступлении в больницу ребёнок был очень напуган.