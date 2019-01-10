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Создан штаб по ликвидации прорыва в Тушинском тоннеле

http://nashehovrino.ru/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

ЦОДД Москвы разместило информацию об этом инциденте в Twitter, уточнив, что на место прибыли глава столичной ГИБДД и руководитель ЦОДД. Кроме того, по поручению Сергея Собянина создан оперативный штаб по ликвидации последствий прорыва дамбы, его возглавил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

«Произошёл провал грунта в шлюзе № 8 канала имени Москвы на склоне. По предварительным данным, площадь провала составляет 50 кв. метров», — сообщил News.ru источник в экстренных службах.

На месте работают оперативные службы, пострадавших нет, однако движение в сторону области перекрыто. Власти рекомендуют объезжать проблемный участок по Ленинградскому шоссе.

Ранее News.ru писал, что крупная коммунальная авария в Челябинске оставила без тепла и горячего водоснабжения более 300 жилых домов. Прорыв теплотрассы произошел в Металлургическом районе города, на улице Социалистической, 30. Без тепла остались 149 жилых многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 16 детских садов, 16 учебных заведений и 35 административных зданий.


#тоннель #водоканал #москварека
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