Тушинский тоннель готовят к открытию

https://news.ru/storage/news/b966801d1d5699dc9440b137b1b19ec3/c29c307e-3116-4847-966c-60f383eaa11c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В Центре организации дорожного движения Москвы сообщили, что воды в Тушинском тоннеле уже нет. Осталось только вывезти песок, и тоннель будет открыт для движения.

Об этом ЦОДД сообщил в Twitter.

Воды в тоннеле уже нет, вывозят песок. Готовим к открытию движения. pic.twitter.com/29JHMi3lRb — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что в столичной мэрии рассказали о возможных причинах затопления тоннеля в районе Тушино. Вода на проезжей части оказалась из-за прорыва дамбы. Заммэра Москвы Петр Бирюков не исключил, что в 2003 году были допущены нарушения при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики.