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Тушинский тоннель готовят к открытию

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

В Центре организации дорожного движения Москвы сообщили, что воды в Тушинском тоннеле уже нет. Осталось только вывезти песок, и тоннель будет открыт для движения.

Об этом ЦОДД сообщил в Twitter.

Ранее News.ru писал, что в столичной мэрии рассказали о возможных причинах затопления тоннеля в районе Тушино. Вода на проезжей части оказалась из-за прорыва дамбы. Заммэра Москвы Петр Бирюков не исключил, что в 2003 году были допущены нарушения при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики.


#москва #тоннель
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