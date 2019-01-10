Тушинский тоннель готовят к открытию

В Центре организации дорожного движения Москвы сообщили, что воды в Тушинском тоннеле уже нет. Осталось только вывезти песок, и тоннель будет открыт для движения.
Об этом ЦОДД сообщил в Twitter.
Воды в тоннеле уже нет, вывозят песок. Готовим к открытию движения. pic.twitter.com/29JHMi3lRb— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.
Ранее News.ru писал, что в столичной мэрии рассказали о возможных причинах затопления тоннеля в районе Тушино. Вода на проезжей части оказалась из-за прорыва дамбы. Заммэра Москвы Петр Бирюков не исключил, что в 2003 году были допущены нарушения при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики.