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Туркменские студенты шокировали новогодним дебошем

Белорусский государственный университет bsu.by

Белорусский государственный университет

происшествия [ версия для печати ]

Поведение туркменских студентов на новогодние праздники стало причиной проведения собрания в Белорусском государственном университете. Взрывали петарды и метали их в милиционеров, устроили две массовых драки в общежитии и в центре Минска — вот неполный перечень безобразий, шокировавших руководство вуза.

Туркменских студентов, метавших петарды из окон общежития, не остановило даже то, что вызванные милиционеры были вооружены автоматами и у кого-то из них вполне могли сдать нервы. В общежитии во время празднования Нового года туркмены разделились на две группы и закатили драку с другими проживающими с применением бит, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

Оказалось, что туркмены просто не уживаются с другими приезжими, их стали было заселять компактно, но и это не остановило дебош. Ещё одну драку туркмены устроили в центре Минска, где подрались с группой местных жителей. Участники драки были задержаны, есть информация о возбуждении уголовного дела.

Руководство БГУ припомнило студентам из Туркмении всё: и грязь на этажах, и злоупотребление большим количеством спиртного, и курение кальянов, и выбрасывание мусора из окон.

«Если что-то произошло, то это туркмены», — резюмировала замдекана по работе с иностранными учащимися Елена Коляда. 

При этом представители администрации вуза особо отметили, что они были в Туркмении и видели, как совершенно по-другому ведут себя дома те же студенты.

«Какой пёс вас кусает, когда вы сюда приезжаете? Почему вы меняетесь диаметрально противоположно?», — возмущались на собрании педагоги.

В Белоруссии на данный момент насчитывается порядка восьми тысяч студентов из Туркмении. Жалобы на них поступают от руководства всех вузов.

Власти Туркмении пытались было ограничить своих студентов в деньгах: им запретили снимать с карт наличные, а оставили возможность расплачиваться безналом в ряде супермаркетов. Но туркмены предлагают другим покупателям приобрести по их карте продукты, а им отдать наличные.

Учиться за границей — очень престижно в Туркмении. Нередко родители тратят последние деньги, чтобы обучить ребёнка русскому языку и отправить подальше из страны. В самой Туркмении учиться в вузах практически невозможно из-за дефицита мест и огромного размера взяток, за которые можно оплатить учёбу за границей.

Ранее News.ru сообщал, что Туркмения — это одна из самых закрытых стран мира. Туда сложно попасть иностранцу, оттуда крайне сложно уехать жителю страны. Закрытость существует неспроста: крупицы информации о современной Туркмении показывают, что страна похожа на настоящий концлагерь, порядки которого точно не позволят даже слабо улыбнуться.


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Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве


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