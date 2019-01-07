Травмированных туристов спасли в горах Крыма

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Сотрудники Алуштинского отряда «Крам-СПАС» спасли пятерых человек, которые устроили зимние развлечения в горах. Туристы получили травмы после падения с ледяной горки в районе туристической стоянки «Школьная поляна» на Ангарском перевале.

Сотрудники МЧС экстренно эвакуировали двух женщин 32 и 39 лет и 44-летнего мужчину. Незначительные травмы получили две девушки в возрасте 23 лет.

Спасателям удалось быстро отреагировать благодаря созданию временных мобильных аварийно-спасательных постов, которые установили специально к новогодним каникулам.

«Они оснащены необходимым спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Круглосуточно дежурит техника высокой проходимости для буксировки автомобилей», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

При этом он отметил, что туристы часто забывают о правилах безопасности во время зимнего отдыха.

В начале января на Ангарском перевале и плато Ай-Петри устойчиво лежит снежный покров, поэтому туристы и местные жители выезжают кататься на санках, лыжах, сноубордах.

Ранее News.ru сообщал, что спасатели нашли тело альпиниста, который совершал в составе туристической группы восхождение по склону вулкана на Камчатке и сорвался в ущелье.