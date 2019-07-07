Автокатастрофа произошла на трассе Карпинск — Кытлым, трое человек погибло.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что пострадавшие и погибшие находились на крыше бензовоза. По предварительным данным, машина с топливом в цистерне ехала на дозаправку техники по добыче каменной породы. Водитель подсадил по дороге семерых туристов, затем бензовоз перевернулся, трое пассажиров погибли, сообщает
Как писал News.ru ранее, потолок кафе обрушился после взрыва баллона с фреоном в подвале здания в Ростове-на-Дону. В результате пострадали двое рабочих, которые ремонтировали систему вентиляции.