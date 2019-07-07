https://static.news.ru/photo/16dd013a-a04a-11e9-8872-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Автокатастрофа произошла на трассе Карпинск — Кытлым, трое человек погибло.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что пострадавшие и погибшие находились на крыше бензовоза. По предварительным данным, машина с топливом в цистерне ехала на дозаправку техники по добыче каменной породы. Водитель подсадил по дороге семерых туристов, затем бензовоз перевернулся, трое пассажиров погибли, сообщает ТАСС .

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