Туристы из Вьетнама подорвались на бомбе в Египте

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Два туриста из Вьетнама погибли в результате взрыва самодельной бомбы в столице Египта — Каире. Около десяти человек получили ранения.

Инцидент произошёл в районе эль-Гиза, неподалёку от знаменитых на весь мир пирамид. Устройство было заложено у стены. Оно сдетонировало, когда мимо проехал туристический автобус.

«Это привело к гибели двух и ранению десяти туристов, а также ранению гида и водителя автобуса египетского гражданства. На место выехали силы правопорядка, выясняются обстоятельства», — говорится в сообщении МВД Египта.

27 декабря в Афинах сработала самодельная бомба возле церкви Агиос Дионисий в престижном районе города. В результате пострадали служитель церкви и прибывший на место полицейский, писал News.ru.