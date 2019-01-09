USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,293 $   Brent60.98 $ Bitcoin4,020.51 $
МОСКВА-14°C00:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Туристка из России найдена мёртвой в Таиланде

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Туристка из России найдена мёртвой в номере одного из отелей на острове Пхукет в Таиланде. Тело 31-летней женщины было обнаружено лежащим поперек кровати.

При этом, по словам майора полиции Нивеча Санкаева, признаков насильственной смерти не обнаружено. На теле россиянки не было следов борьбы. Кроме того, в номере не было обнаружено каких-либо медикаментов, которые могли бы стать причиной смерти.

По данным газеты Phuket News, женщина приехала на отдых со своей малолетней дочерью и братом, которые в день трагедии покинули остров и улетели в Россию.

Причину смерти предстоит установить по итогам патологоанатомической экспертизы.

Ранее News.ru писал о том, что загадочная смерть семейной пары из Санкт-Петербурга, сбежавшей от кредиторов, произошла в Камбодже. Тела мужа и жены были обнаружены 4 января в арендованном ими доме, никаких вещей или документов при них не нашли.


#смерть #происшествия #туризм #Таиланд
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
происшествия 17:29, 9 января 2019
Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде
происшествия 01:08, 9 января 2019
Семья из Санкт-Петербурга загадочно погибла в Камбодже
в мире 19:52, 5 января 2019
Туристка обнаружила в куртке ядовитую змею
Лента новостей
спорт 00:08
Глушакову грозит уголовное дело за избиение супруги
общество 00:06
Осуждённый за мошенничество генерал-майор умер в колонии
происшествия 23:45
В Москве неизвестный открыл стрельбу в «Связном»
общество 23:27
Пышные похороны хабаровского авторитета возмутили Сеть
происшествия 23:24
Британские военные погибли при обстреле ИГ в САР
Другие новости
происшествия 23:45
В Москве неизвестный открыл стрельбу в «Связном»
происшествия 23:24
Британские военные погибли при обстреле ИГ в САР
происшествия 23:18
Автомобиль вылетел на пешеходную зону в Петербурге
происшествия 23:09
Десятки человек отравились в Дагестане
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top