Туристка из России найдена мёртвой в Таиланде

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Туристка из России найдена мёртвой в номере одного из отелей на острове Пхукет в Таиланде. Тело 31-летней женщины было обнаружено лежащим поперек кровати.

При этом, по словам майора полиции Нивеча Санкаева, признаков насильственной смерти не обнаружено. На теле россиянки не было следов борьбы. Кроме того, в номере не было обнаружено каких-либо медикаментов, которые могли бы стать причиной смерти.

По данным газеты Phuket News, женщина приехала на отдых со своей малолетней дочерью и братом, которые в день трагедии покинули остров и улетели в Россию.

Причину смерти предстоит установить по итогам патологоанатомической экспертизы.

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