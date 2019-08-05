Гражданин РФ, отдыхавший в абхазском курортном городе Гагра, умер после купания в море в четырёхбалльный шторм.
Руководитель пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия сообщил, что спасатели обнаружили и вытащили из воды молодого человека, после чего доставили в местную больницу, где он скончался. Кроме того, в этот же день унесло в море 19-летнего местного жителя, передаёт «
Как писал News.ru, чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева погибли в Севастополе во время купания в море. Спортсменки находились в Крыму на сборах.