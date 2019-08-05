https://static.news.ru/photo/bc7e1846-b7aa-11e9-a306-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Гражданин РФ, отдыхавший в абхазском курортном городе Гагра, умер после купания в море в четырёхбалльный шторм.

Руководитель пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия сообщил, что спасатели обнаружили и вытащили из воды молодого человека, после чего доставили в местную больницу, где он скончался. Кроме того, в этот же день унесло в море 19-летнего местного жителя, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева погибли в Севастополе во время купания в море. Спортсменки находились в Крыму на сборах.