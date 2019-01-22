Турецкие дипломаты прибыли в Керчь к спасённым морякам

https://news.ru/storage/news/4d768a95a784ca70a281c37f4f8c46f2/db0b3d09-8cc2-415a-b40d-5ba5e89a6e3a_850.jpg Sputnik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Моряки, пострадавшие при взрыве корабля в Чёрном море, до сих пор находятся в порту на борту буксира, который забрал их с места ЧП.

Со спасёнными членами экипажа встретятся представители консульства Турции, которые приехали из Новороссийска, заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Кроме того, у моряков проверяют все необходимые документы.

После этого всех пострадавших направят в первую городскую больницу Керчи для полного медицинского осмотра. Оказать всю необходимую консультационную и практическую помощь готовы столичные медики, которые прибыли из Москвы в Керчь 21 января.

«В составе нескольких бригад опытные анестезиологи, кардиологи, специалисты по ожогам», — сообщил главный врач больницы Марат Еникеев.

По его данным, тяжело пострадавших среди выживших членов экипажа нет, их жизни ничего не угрожает.

Суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе вечером 21 января, после взрыва во время передачи топлива. По данным Росморречфлота, из 32 членов экипажа на обоих танкерах спасены 12 человек, 10 моряков числятся пропавшими без вести, еще 10 человек погибли. Все моряки были гражданами Турции и Индии. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», писал News.ru.