https://static.news.ru/photo/0ce00b72-aa0a-11e9-9d41-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Patrick Lefevre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трёхлетняя девочка из России оказалась на грани жизни и смерти из-за отравления наркотиком на Ибице. Малышка находится в больнице города Пальма-де-Майорка. Её состояние медики оценивают как крайне тяжёлое.

Родители заверили, что девочка могла найти экстази на полу в доме, где они остановились. Ребёнка пришлось эвакуировать в больницу вертолётом. Это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю. В среду в больницу Ибицы был доставлен ребенок, отравившийся марихуаной, отмечает радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что годовалая девочка в Иркутске отравилась отцовским гашишем. Малышку удалось спасти. Здоровью ребёнка ничего не угрожает, а семья поставлена на профилактический учёт.