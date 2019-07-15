https://static.news.ru/photo/759a0254-a6f3-11e9-a866-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несовершеннолетнего ребёнка нашли в одной из квартир Москвы рядом с телами двух женщин. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

По предварительным данным, малышу три года, он является сыном одной из умерших. Тела женщин 28 и 32 лет обнаружили в ванной комнате. Они скончались от передозировки сильнодействующими веществами, передаёт АГН « Москва ». Мальчика осмотрели медики, его судьбу решат сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее News.ru писал, что 29-летняя девушка скончалась прямо на массажном столе в одном из медицинских центров Москвы. По предварительной информации, у девушки случился приступ. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть клиентки медучреждения.