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Трупы в столичном онкоцентре назвали невостребованными

Сергей Булкин/News.ru

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Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина прокомментировал обнаружение в морге учреждения мумифицированных тел. По словам представителей НМИЦ, трупы ранее не были востребованы родственниками. 

Администрация центра 17 декабря приняла решение передать мумии в правоохранительные органы. Четыре тела и нижняя конечность находились в трёх деревянных ящиках. Предположительная давность наступления смерти людей — более 10 лет. 

По данному факту проводится проверка, правоохранители изъяли медицинские документы и проводят опрос сотрудников больницы. 

Ранее News.ru писал, что сотрудники НМИЦ в ходе внутренней проверки обнаружили несколько неопознанных тел. Трупы находились в морге учреждения.


#москва #онкология #центр #трупы
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