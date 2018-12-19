Трупы в столичном онкоцентре назвали невостребованными

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина прокомментировал обнаружение в морге учреждения мумифицированных тел. По словам представителей НМИЦ, трупы ранее не были востребованы родственниками.
Администрация центра 17 декабря приняла решение передать мумии в правоохранительные органы. Четыре тела и нижняя конечность находились в трёх деревянных ящиках. Предположительная давность наступления смерти людей — более 10 лет.
По данному факту проводится проверка, правоохранители изъяли медицинские документы и проводят опрос сотрудников больницы.
Ранее News.ru писал, что сотрудники НМИЦ в ходе внутренней проверки обнаружили несколько неопознанных тел. Трупы находились в морге учреждения.